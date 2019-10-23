İkinci elde satışlar hızlandı (Yenilenmiş ikinci el telefon pazarı hakkında bilmeniz gerekenler)

Son dönemde yükselen fiyatlar, yeni teknolojiye ulaşmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden Türkiye'de bir yıl içince ikinci el cep telefonu alımı yüzde 5'den yüzde 20'ye çıktı. Ancak ikinci el pazarında kayıt dışı ve garantisiz telefonların önüne geçilmesi gerekiyor. Turkcell, 1 yıl garantili yenilenmiş ikinci el telefon satışına başladı. Yenilenmiş ikinci el telefon satışı hem garantili hem de kayıtlı. İşte ayrıntılar... (Haber: Melis Bakangöz Kamera: Davut Dede, NTV Haber)