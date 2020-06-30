İş yerlerinde yeni dönem başlıyor

Bir milyondan fazla küçük iş yeri için yarın yeni bir dönem başlıyor. Daha önce 2 kez ertelenen iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi şartı, 1 Temmuz itibarıyla yani yarın yürürlüğe girecek. 50'den az çalışanı olan berberlerden apartmanlara kadar iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı hizmeti zorunlu olacak.
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NTV 30.06.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 16:03
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