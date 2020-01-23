Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: '2020 yatırımcılar için çok güzel bir giriş yılı olacak
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu üçüncü gün oturumlarıyla devam ediyor. NTV ekibinden Ahmet Ergen'in konuğu Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez oldu. Sönmez, "At yarışları ile ilgili süreç devam ediyor. Sürecin ortalarındayız, ihaleyi senenin ilk yarısında yapmayı planlıyoruz. Detayları paylaşıyor olacağız" dedi.
NTV Haber 23.01.2020 - 11:40| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 15:35
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