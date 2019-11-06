Yeni evlenecek çiftler satılık değil, kiralık ev bakıyor (Evlilik masrafları ne kadar?)
Masraflar yeni evlenecek çiftlerin gözünü korkutuyor. Onlıne düğün rezervasyonu hizmeti veren bir internet sitesi, evlenecek çiftlerin tüketim alışkanlarıyla ilgili bir anket yayınladı. Çiftlerin yüzde 35'i hazırlıklar için kredi çekerken, yarısı ödemeler için kredi kartını kullanıyor. Çiftlerin çoğu evlendikten sonra kirada oturmayı planlıyor. İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.