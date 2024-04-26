Ömer 53. bölüm fragmanı: Ben karımı koruyamadım!

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Ömer'in Gamze'yi bulmak için "Ben karımı koruyamadım" diyerek çabalaması ve Gamze'yi kaçıran adamın onu rehin alması damga vurdu. Ömer 53. bölümüyle 29 Nisan Pazartesi akşamı Star'da...

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