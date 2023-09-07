İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne 700 eser bağışlandı
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne, tarihinin en büyük bağışı yapıldı. Ünlü Ressam Naile Akıncı'nın resimlerinin de içinde olduğu eserler, Cumhuriyet'in 100. yılında hibe edildi. Bağışçı, koleksiyoner Cengiz Akıncı NTV'ye konuştu. Galataport İstanbul sahası içinde yer alan müzedeki sergi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. (Haber: Rıza Öziş Kamera: İsmail Kamit)
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