Bülent Ersoy’un ‘mezar’ dilaogu gündem oldu: Ben standarda sığmam ki!
Bülent Ersoy'un yedi ay önce hayatını kaybeden babası Fikret Erkoç'un mezarı başında yanındaki kişiyle diyalogu sosyal medyada gündem oldu. Ekim 2021'de babası Fikret Erkoç'u kaybeden Ersoy’un, mezarlıkta bulunduğu sırada yanındaki kişilerle olan diyaloguna ait görüntüler yedi ay sonra yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi. Ersoy'un babasının mezarının kazıldığı sırada yanında bulunan kişilerle ''Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" diye sorduğu görüldü. Şarkıcının sorusuna yanında bulunan bir kişinin cevabı ise ''Seninkini daha büyük yapacağız'' şeklinde oldu.
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24.05.2022 - 16:52
| Son Güncelleme : 24.05.2022 - 16:56