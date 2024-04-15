Yalı Çapkını 66. bölüm 2. fragmanı: Sizin günahlarınızın bedelini Seyran ödüyor!
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Hatice'nin yıllar önce Mezide'ye yaptığını öğrenen Ferit'in dedesine "Sizin günahlarınızın bedelini biz ödüyoruz, Seyran ödüyor!" diye tepki göstermesi ve İfakat ile Şehmuz'un yakalanması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 19 Nisan Cuma akşamı Star'da...
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