Tom Hanks eşini iten hayranına bağırdı
Tom Hanks, New Yorkta eşi Rita Wilsonla akşam yemeği yediği restoranın çıkışında bir hayranına öfkelendi. Restoranın önünde oluşan kalabalıktan bir kişi, çifte fazlasıyla yaklaşıp Wilsonı iterek dengesini kaybetmesine neden olunca, Wilson, hayranına Kes şunu! diye bağırdı. Olayı gören Hanks, öfkesine hakim olamayarak eşini iten hayranına döndü ve Geri çekil! Karımı düşürmeye mi çalışıyorsun? diye bağırdı. Ardından hayranın özür dilediği duyuldu. Olay sonrası ikili kendilerini bekleyen araçlarına binip uzaklaştı.
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16.06.2022 - 16:48
| Son Güncelleme : 16.06.2022 - 17:02