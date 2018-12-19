Deniz canlılarını yedikleri poşet öldürüyor (Caretta carettalar'ın tedavi süreci)

19.12.2018 - 11:29

Plastik materyaller deniz canlılarının en büyük ölüm nedeni. Önemli besin kaynağı deniz anası olan Caretta carettalar da bundan fazlasıyla etkileniyor. Çünkü Carettalar denize atılan poşetleri "Deniz anası" sanarak yiyor. Carettalar'ın ölümünde yüzde 60 bu poşetler neden oluyor. Ölmeden fark edilen Carettalar ise Muğla Dalyan'daki Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. NTV ekibinden Merih Ak ve Burak Uygun bu merkezde hem yaşanan bu sorunu hem de sonrasındaki süreci DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ile konuştu.