‘‘50 bin lira teklif ettiler, vermedim’’

Elazığ’ın Hıdır Baba köyünde yaşayan Oğuzhan Özdemir’in çocukluktan gelen hevesle kurduğu çiftliğinde şimdi 30 Anadolu Çoban Köpeği var. İnsan boyuna yaklaşan uzunlukları, 90 kg civarındaki ağırlıkları ile köpekler görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu işi ticaret için yapmdığını anlatan Özdemir ‘‘Köpeklerime değer biçemiyorum. Geçen sene 50 bin lira teklif eden oldu, vermedim. 100 bin de verseler, vermem’’ diyor.
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ntv.com.tr 11.04.2021 - 12:48| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 13:10
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