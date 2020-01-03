ABD-İran gerilimi için diplomasi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlık ettiği Güvenlik Zirvesi sonrası Star Habere önemli açıklamalar yaptı. Kalın, ABD-İran gerilimi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğanın bazı liderlerle telefon diplomasisi yapacağını söyledi. Kalın, Türkiyenin Libyaya asker gönderme hazırlığı hakkında da önemli mesajlar verdi.
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