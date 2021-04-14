Ağaç budarken vinçten atlayıp operatöre saldırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vinç sepetinde ağaç budayan iki işçi ile operatör arasında kavga çıktı. İddiaya göre, operatörün hatalı manevrasıyla vinç sepeti elektrik direğine çarptı. Tartışma bir anda büyüyünce işçilerden bir sepetten atlayıp, az önce kestiği dallarla, operatöre saldırdı. Kavga, diğer çalışanların araya girmesiyle sona erdi.

ntv.com.tr 14.04.2021 - 17:19 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 17:42

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