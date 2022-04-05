Annesi tarafından terk edilme görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Pendik’te bir arazide bulunan 3 aylık Nisa bebeğin annesi tarafından terk edildiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 60 güvenlik kamerası görüntüsünü takip etti. 20 yaşındaki anne Ebru S.’nin Nisa bebeği terk ettiği noktaya gidişi ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ebru S. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile suçlanıyor.
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