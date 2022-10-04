Antalya’da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 62 yaşındaki Dural Erdil ile gezmeğe çıkardığı 2 yaşındaki torunu Miray Erdil hayatını kaybetti. Diğer torun 8 yaşındaki Elif Erdil ile minibüsteki turist çift ve şoför de yaralandı.
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