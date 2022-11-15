Araçla geçerken sarkıntılık yapan sürücüye kalasla dayak
İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre yoldan geçerken sarkıntılık yapan sürücü kalaslarla dövüldü. Kardeşlerinin taciz edildiğini iddia eden iki kişi, araçtaki sürücüyü hem kalasla dövdü, hem de defalarca tekmeledi. Akrabaların araya girmesiyle öfkeli iki abi araçtan uzaklaştırılırken yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.