Araçla geçerken sarkıntılık yapan sürücüye kalasla dayak

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre yoldan geçerken sarkıntılık yapan sürücü kalaslarla dövüldü. Kardeşlerinin taciz edildiğini iddia eden iki kişi, araçtaki sürücüyü hem kalasla dövdü, hem de defalarca tekmeledi. Akrabaların araya girmesiyle öfkeli iki abi araçtan uzaklaştırılırken yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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