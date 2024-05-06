Makas atan sürücülerin kaza anı: İki aracın arasına saplandı
İstanbul Bakırköy'de trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve trafikte ilerleyenlerin canlarını tehlikeye atan sürücülerden biri kaza yaptı. Otomobilin makas attığı sırada başka bir araca çarptığı anlar cep telefonu tarafından görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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