Arızalanan otobüs hareket etti, kaputa tutup sürüklenen şoför yaralandı
İzmir'in Dikili ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarında duran belediye otobüsü, şoförü arka motor kaputunu açtığı sırada aniden hareket edip, park halindeki otomobile ardından da duvara çarptı. Kazada, otobüsü motor kaputundaki dışarıdan stop etme butona basarak durdurmaya çalışan şoför Tuğba Gelengül (42) sürüklenerek yaralandı.
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