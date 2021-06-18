Atmaca ilk kez bir gemi hedefini vurdu

Türkiye'nin yerli füzesi Atmaca ilk kez bir gemi hedefine karşı ateşlendi. Hedefi tam isabetle vuran füze, envantere girmeden önce son atış testinden de başarıyla geçti. Atmaca füzesinin son atış testine ilişkin görüntüleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı.

ntv.com.tr 18.06.2021 - 21:09 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 22:32

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