ATM'nin üzerine ağaç devrildi: Para çekmeye devam ettiler
İstanbul Avcılar'da bir ağaç ATM kabinlerinin üzerine düştü. Ağacın düşmesine rağmen bazı müşterilerin işlemlerine devam ettikleri görüldü. En az 100 yıllık olduğu söyleyenen dut ağacı, yaklaşık yarım saatlik çaba ile kesilerek götürüldü.
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