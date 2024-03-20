Avcılar'da korku dolu anlar: Yıkım sırasında binanın içerisinden el salladı
İstanbul Avcılar'da bir kişi binadan düşen beton parçasıyla yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayın ardından 4 katlı binanın yıkımına karar verildi, 11 ay sonra ise yıkım işlemleri başlatıldı. Bir kişinin ölümüne neden olan binanın yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım başladığı sırada binanın 4’üncü katında uyuyan evsiz bir kişi, pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsiz kişinin son anda fark edilmesiyle yıkım durduruldu.
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