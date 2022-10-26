Avrupa'nın birliği sarsılıyor mu?

Ukrayna savaşı derinleşirken, Avrupa kıtası güvenlik ve gelecek sorgulamasında. Avrupa Birliği üyelerinden enerji krizi konusunda farklı sesler yükseliyor. Birliğin genişlemesi bir yana, bugün Birliğin "birlikteliği" sorgulanmaya başladı. Böyle bir süreçte Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi Türkiye'deydi. İstanbul'da Türkiye'nin önde gelen şirket temsilcileriyle buluştu. Oliver Varhelyi NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.
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