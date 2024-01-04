Bahçelievler'de yüz yüze geldiği hırsızları paspas sopası ile kovaladı
İstanbul Bahçelievler'de hırsızlar ile yüz yüze gelen iş yeri sahibi, hırsızları paspas sopası ile kovaladı. Dükkan sahibi Kemal Çiftcan, "Gece saatlerinde işim bitince eve gitmek istemedim. Saat 05.30 olunca dükkanın arkasında biraz uyumak istedim. Dalmıştım, sese uyanınca hırsızlar ile yüz yüze geldim. 8 top kablo çalmışlar. Uyanmasaydım belki de dükkanı boşaltabilirlerdi." diye konuştu.
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