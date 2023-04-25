Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor | Bakan Bozdağ: 3 alternatif hazırladık
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını ve fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. NTV yayınında konuşan Bozdağ, ''Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.'' dedi.
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