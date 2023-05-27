Bakan Çavuşoğlu NTV'nin sorularını yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV yayınına konuk oldu. Sığınmacı tarışmalarının seçimi tamamen domino etmesini doğru bulmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bizim seçim gündemimizin öncesinde de bu vardı, şimdi de var." dedi. Çavuşoğlu, Moskova'daki Dışişleri Bakanları toplantısında Rejimin kontrol ettiği yerlere Suriyelilerin güvenli bir şekilde gönderilmesi için altyapının hazırlanması konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.
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