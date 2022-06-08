Banyodaki kadını gözetleyen tacizci tutuklandı

İstanbul Maltepe'de evinde duş alan kadını pencereden gözetleyen bir kişi, kadının kocası tarafından yakalanarak dövüldü. Tacizci, öfkeli kocanın elini öperek, ‘‘Abi elini ayağını öpeyim, aklım başımda değil. Ne olur polise verme’’ dedi. 22 yaşındaki Muhammed Ç., özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan tutuklandı. İfadesinde, ceplerinden çıkan kadın iç çamaşırlarını sokaktaki çöpten aldığını, böyle bir olayı ilk defa yaptığını ve pişman olduğunu söyledi.

Haberler - İHA 08.06.2022 - 14:09 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 14:23

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