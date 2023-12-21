Başakşehir'de park halindeki araçtan 2,5 milyon lira çaldı: O anlar kamerada
İstanbul Başakşehir'de bankadan para çektikten sonra otomobiliyle giden kişiyi takip eden Kolombiyalı hırsız, park halindeki otomobilde bırakılan ve içinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldı. Şüpheli, ülkesine kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Kamera kayıtlarında, şüphelinin park halindeki otomobilin camını kırmak için bir süre uğraştığı, daha sonra içinde para bulunan çantayı alarak uzaklaştığı yer aldı.
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