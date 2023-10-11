Başakşehir'de yavru kediye şiddet kamerada: Paspasla sürükleyip çöpe attı
İstanbul'da Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrol şirketinin depo çalışanı Süleyman A., 3 aylık yavru kediyi iş yerinin önünde paspasla yaklaşık 50 metre sürükleyip, çöp konteynerine attı. Çevredekiler tarafından veterinere götürülen kedinin kalçasında kırık ve çatlak olduğu öğrenildi. Yavru kedinin sürüklendiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kedi
- Şiddet
- Çöp