Batıda hava ısınıyor, doğuda çığ uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?
İstanbul'da kar beklenirken, yeni haftada hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Yurdun doğu kesimlerinde ise, soğuk havanın etkili olması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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