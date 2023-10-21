Bir anlık hatası 100 bin TL'ye mal oldu: Kuyumcudaki yanlış hesap kamerada
Gaziantep'te bir kuyumcuya altın bozdurmak gelen çifte 100 bin TL fazla ödeme yapıldı. Yanlış hesaplama sonucu müşterilere 373 bin 990 TL verilmesi gerekirken 473 bin 990 TL verildi. 100 bin TL'nin bir anlık dalgınlık ile verildiği o anlar ise güvenlik kameraları ile görüntülendi. Fazla para veren kuyumcu çalışanı ise genç çiftin aldığı fazla parayı geri iade etmesi için çağrıda bulundu.
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