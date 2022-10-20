Boğazına şeker kaçan arkadaşını Heimlich manevrasıyla kurtardı
Ordu’da 11 yaşındaki Adem Yalvaç, oyun oynarken boğazına şeker kaçan arkadaşının hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince 7 yaşındaki oğlu Metehan’ın ölümden döndüğünü söyleyen doctor Volkan Karabacak ‘‘Adem, oğlumun hayatını kurtardı. Ona çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
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