Boğazına şeker kaçan arkadaşını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Ordu’da 11 yaşındaki Adem Yalvaç, oyun oynarken boğazına şeker kaçan arkadaşının hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince 7 yaşındaki oğlu Metehan’ın ölümden döndüğünü söyleyen doctor Volkan Karabacak ‘‘Adem, oğlumun hayatını kurtardı. Ona çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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