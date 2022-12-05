Bursa’da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Bursa’da perşembe günü meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla alçalan uçağın yüksek gerilim hattına çarparak alev topuna döndüğü görülüyor. Doğalgaz çevrim santralinin yakınına düşen uçaktaki 54 yaşındaki Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile 22 yaşındaki Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.
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