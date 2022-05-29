Çarptığı motosikletlinin ölümüne yol açan sürücü böyle kaçtı
Antalya’nın Serik ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü aracından inip arkasına bile bakmadan kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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