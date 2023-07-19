Ceren'in hedefi Zehra Güneş olmaktı, hayali takım arkadaşlarına emanet
Ceren Topal 14 yaşındaydı. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusuydu. Depremde o ve 3 takım arkadaşı hayatını kaybetti. Ceren'in en büyük hayali milli voleybolcu Zehra Güneş g'bi bir oyuncu olmaktı. Bunu takımın hocası Mehmet Bekmez'e sıkça söylüyordu.. Milli sporcu Zehra Güneş, Mehmet Bekmez'in depremden sonra yaptığı paylaşımlarla Ceren'in kendisine duyduğu haranlığı öğrendi. Bazı maçlara Ceren yazılı formayla çıkan Zehra Güneş şampiyonluk sonrasında da genç oyuncuyu unutmadı. Şampiyonluğu Ceren'e armağan etti. Ceren'in hocası ve takım arkadaşları bu güzel armağan sonrası hissettiklerini NTV yayınında Baran Blia ve Kenan Kızılağaç'a anlattı.
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