Çorluspor taraftarının minibüsüne Küçükçekmece'de taşlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de İFA Spor ile Çorluspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrasında, misafir Çorluspor taraftarlarını getiren minibüsler, bir grup tarafından taşlandı. Polis, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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