Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in Tahıl Koridoru için 2 şartını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Ardından iki lider kameraların karşısına geçerek özellikle Tahıl Koridoru'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan Soçi'den dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NTV ekibinden Seda Öğretir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktaki mesajlarını aktardı.
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