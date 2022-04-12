Demir yüklü TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa’nın İznik ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği demeir yüklü TIR devrildi. O sırada karşı şeritten gelen bir motosikletli devrilen TIR’ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 10:01 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 10:14

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