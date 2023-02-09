Deprem bölgesinde 7 bin kişiye 3 öğün yemek

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası bölgeye çok sayıda kurum, dernek ve gönüllüler yardım ulaştırıyor. En temel ihtiyaç ise sıcak yemek. Doğuş Grubu da bu ihtiyacı karşılamak için bölgede. Günde 7 bin kişiye 3 öğün yetecek yemek hazırlanıyor. Sıcak yemekler çadırkentlerde ve köylerde depremzedelere ulaştırılıyor.

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