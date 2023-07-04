Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasıyla kontrolden çıkan otomobil, önünden geçtiği iş yerlerine hasar verirken, 1 motosiklet ile sokak lambasını sürükleyip götürdü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları ile görüntülendi. Otomobilden çıkarılan sürücü Yavuz Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muayene edilen sürücünün epilepsi nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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