Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1,5 ayda 20 genç boğuldu

Güneydoğu'da aşırı sıcak hava boğulma vakalarını arttırdı. Son 1,5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. Uzmanlar, özellikle akıntı olan suda boğulma vakalarının fazla olduğunu belirtiyor.

Haberler - NTV 14.08.2022 - 08:19 | Son Güncelleme : 14.08.2022 - 08:22

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