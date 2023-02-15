Doğuş Grubu'ndan deprem desteği

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Doğuş Grubu’nun yaptığı desteği telefonla yayına katılan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk açıkladı. Şahenk, "Deprem bölgeleri için çeşitli projelerle 1 milyar TL bütçe ayırdık, bu bütçenin 500 milyon TL'si, AFAD ve Kızılay’a eşit şekilde verilecek" dedi.
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