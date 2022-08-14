Düğünde havai fişek paniği

Niğde'de Yıldıztepe beldesindeki bir sokak düğününde hava fişekler davetlilerin üzerine doğru patladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Zemine hatalı yerleştirilen hava fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine doğru patladı. Kalabalık panikle etrafa kaçıştı. Düğünde kısa süreli panik yaşandı.
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NTV Haber - DHA 14.08.2022 - 11:29| Son Güncelleme : 14.08.2022 - 11:45
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