Eczanede heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndürdü

İstanbul Beyoğlu'nda eczacı Ömer Faruk Can, boğazına yiyecek kaçan küçük bir çocuğu Heimlich manevarsıyla hayata döndürdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, panikle eczaneye giren annenin, kucağındaki çocuğu için yardım istediği görülüyor. O anlarda çocuğun yüzünün mosmor olduğunu anlatan eczacı ''Hemen kucağıma alıp Heimlich manevrası uyguladım. Çocuk tükürmeye başladı ve besin çıktı. Hayata geri döndü'' dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ