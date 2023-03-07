Eczanede heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndürdü
İstanbul Beyoğlu'nda eczacı Ömer Faruk Can, boğazına yiyecek kaçan küçük bir çocuğu Heimlich manevarsıyla hayata döndürdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, panikle eczaneye giren annenin, kucağındaki çocuğu için yardım istediği görülüyor. O anlarda çocuğun yüzünün mosmor olduğunu anlatan eczacı ''Hemen kucağıma alıp Heimlich manevrası uyguladım. Çocuk tükürmeye başladı ve besin çıktı. Hayata geri döndü'' dedi.
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