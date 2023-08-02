Estetik mağdurlarına özel merkez
Türkiye'de son yıllarda estetiğe talep arttı. Talebin fazla olması merdiven altı uygulamaların da artmasına neden oldu. Son 5 yılda mahkemelere taşınan 500'den fazla hatalı estetik uygulamasının yüzde 62'si doktor olmayan kişiler tarafından yapıldı. Mağduriyetler öyle arttı ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sadece estetik mağdurları için bir komplikasyon merkezi kuruldu. Melike Şahin'in özel haberi.
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