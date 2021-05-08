Evde oğlak beslemeye başladılar

Pandemi sürecinde evde evcil hayvan besleyenlerin sayısı arttı. Bursa'da ise evde kedi ve köpek beslemenin yerini oğlaklar aldı. Aileler keçi çiftliklerinden satın aldıkları oğlakları evlerinde beslemeye başladı.

NTV 08.05.2021 - 16:43 | Son Güncelleme : 08.05.2021 - 16:51

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