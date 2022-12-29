EYT coşkusu! Konvoy yaparak kutladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT kararını açıklamasının ardından Bilecik'te emeklilikte yaşa takılan bir grup araç konvoyu yaparak kararı kutladı. Vatandaşlar ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç konvoyu düzenleyerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi yaptı.

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