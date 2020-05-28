Göktaşı düştüğü iddiası heyecan yarattı (O anlar böyle görüntülendi)
Trabzon, Artvin, Erzurum, Sivas, Elazığ ve Bingöl başta olmak üzere çok sayıda kentte "Göktaşı düştü" ihbarları yapıldı. Gökyüzündeki ışık; görüldüğü kentlerde vatandaşları heyecanlandırdı. Bingöl ve Sivas'ta bazı vatandaşlar; kırsal alanda göktaşı aramaya çıktı.
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NTV 28.05.2020 - 09:19| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 10:07
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