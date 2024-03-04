Hava durumu: Mart ayı için kar uyarısı geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?
Yurdun geniş kesiminde hakim olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak ve güneşli hava yerini yağışlara bırakıyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi. Çalışkan, "Salı günü Ege sahillerinde dolu yağışı görülebilir. İstanbul'da da salı öğleden sonra yağmur var. Çarşambadan itibaren ise Anadolu'da yüksek yerlere kar yağışı bekleniyor." dedi.
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