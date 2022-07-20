Hırsızı tekme atarak böyle yakaladı

İstanbul Şişli’de bir dükkandan cep telefonu ve gözlük çalarak kaçan hırsızı, otopark görevlisi tekme atarak yakaladı. Daha önce de bir hırsız yakaladığını anlatan Fırat Beycan ‘‘Kaçma dur dedim ama durmayınca mecburen tekme attım. O sırada dükkan sahibi motorla gelip dövmeye başladı. Ben teşekkür bekledim ama sağ olsun, etmedi. Ben insanlık görevimi yaptım’’ dedi.
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