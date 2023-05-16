İkinci tur için yurt dışında oy verme ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından yurt dışındaki seçmenler de tekrar sandığa gidecek. ABD'deki Türkler için süreç nasıl işleyecek? Oy verme ne zaman başlayacak? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay ve NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt yurt dışında cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde merak edilenleri yanıtladı.
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